Росіяни ракетами пошкодили пожежну частину у Харкові (відео, фото)

У Харкові будівлю пожежної частини пошкоджено внаслідок ракетної атаки, повідомили у ДСНС.

«Вранці внаслідок ракетного удару була пошкоджена будівля однієї із пожежних частин Харкова. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.