Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Росіяни ракетами пошкодили пожежну частину у Харкові (відео, фото)

Події 16:17   23.01.2024
Оксана Якушко

У Харкові будівлю пожежної частини пошкоджено внаслідок ракетної атаки, повідомили у ДСНС.

«Вранці внаслідок ракетного удару була пошкоджена будівля однієї із пожежних частин Харкова. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову. Шосту загиблу дістали з-під завалів рятувальники

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: 63 постраждалих від ударів, сім загиблих
Головні новини Харкова 23.01: 63 постраждалих від ударів, сім загиблих
23.01.2024, 17:46
23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
23.01.2024, 17:26
Фільм харків’ян про Маріуполь обрано номінантом премії “Оскар”
Фільм харків’ян про Маріуполь обрано номінантом премії “Оскар”
23.01.2024, 17:27
Чоловік вкрав прапор із могили військового і хотів його продати у Харкові
Чоловік вкрав прапор із могили військового і хотів його продати у Харкові
23.01.2024, 17:05
9-річного хлопчика шукають під завалами 5-поверхівки у Харкові – Болвінов
9-річного хлопчика шукають під завалами 5-поверхівки у Харкові – Болвінов
23.01.2024, 16:33
Росіяни ракетами пошкодили пожежну частину у Харкові (відео, фото)
Росіяни ракетами пошкодили пожежну частину у Харкові (відео, фото)
23.01.2024, 16:17

Новини за темою:

13:26
У Харкові ДСНС розгорнули пункти обігріву і харчування для постраждалих
17:50
У Харкові відкрили ще одну школу на сто дітей у відновленому укритті – Терехов
08:28
У Харкові чоловік загинув через погану електропроводку
17:41
Пожежну машину передала Німеччина Куп’янській громаді на Харківщині
17:05
Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині

Ви читали новину: «Росіяни ракетами пошкодили пожежну частину у Харкові (відео, фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові будівлю пожежної частини пошкоджено внаслідок ракетної атаки, повідомили у ДСНС.".