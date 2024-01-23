Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)
В Харькове здание пожарной части повреждено в результате ракетной атаки, сообщили в ГСЧС.
«Утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожарная часть, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове здание пожарной части повреждено в результате ракетной атаки, сообщили в ГСЧС.".