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Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)

Происшествия 16:17   23.01.2024
Оксана Якушко

В Харькове здание пожарной части повреждено в результате ракетной атаки, сообщили в ГСЧС.

«Утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове здание пожарной части повреждено в результате ракетной атаки, сообщили в ГСЧС.".