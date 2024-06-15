Терехов розраховує на допомогу Німеччини в питанні ППО для Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з головою комітету оборони Бундестагу Маркусом Фабером 15 червня обговорив підготовку міста до опалювального сезону та отримання сучасних засобів ППО.

Як повідомили у Харківській міськраді, мер зазначив, що Харків вдячний уряду Німеччини за військову, політичну та фінансову підтримку і розраховує на подальшу допомогу, зокрема, в питанні забезпечення найсучаснішими системами ППО.

«У свою чергу Фабер зазначив, що німецький уряд розробляє план заходів щодо підтримки України засобами ППО. За його словами, мова йде про передачу установок «Patriot», «IRIS-T» та «Skyranger». Також він зазначив, що для німецьких партнерів важливим є економічний розвиток Харкова», – додали в мерії.

Терехов підкреслив, що в місті цьому питанню приділяють особливу увагу. Зокрема, основою генплану Харкова є створення економічної моделі розвитку міста. За попередніми розрахунками, після перемоги у місті проживатимуть щонайменше 2 млн осіб.