Не все так просто – Синєгубов про знищення військових цілей на території РФ

Проведена величезна робота щодо посилення засобів ППО по Харкову, і українські військові нарощують цей потенціал, сказав в інтерв’ю “Укрінформу” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про знищення установок С-300/С-400 на території Бєлгородської області він не говорив. Лише констатував, що обстрілів Харківщини із С-300 “стало відчутно менше”, але вона все ще не захищена від КАБів, УМПБ Д-30.

“Тобто якийсь результат є. Чи знищені? Коли Генштаб заявить про це, тоді зможемо офіційно підтверджувати. Не все так просто. Навіть після дозволу США бити по певних військових цілях, повірте, перед кожним ударом або після кожного удару – це колосальна робота наших військових, наших розвідників, СБУ, щоб ці цілі виявляти, вести, підтверджувати, отримувати згоду на ураження“, – розповів Синєгубов.

Наразі, за його словами, триває робота над посиленням засобів радіоелектронної боротьби у Харкові та області.

“У нас є комплексна програма і ми по ній ідемо. Я хочу подякувати кожному бізнесу, який долучається, бо кошти досить великі, навіть не буду називати. Це сотні мільйонів гривень для того, щоб забезпечити систему радіоелектронної боротьби. Це проти “шахедів”, проти ракетних систем. Ми результати вже бачимо, відкрито про це комунікувати не можемо, щоб не інформувати ворога“, – додав начальник ХОВА.