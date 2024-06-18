Липці, Вовчанськ, Куп’янщина і Золочівщина: Синєгубов детально про обстановку

Ситуація на півночі Харківщини – в районах Липців та Вовчанська – стабілізована, але залишається напруженою та складною, бо супротивник підтягує туди резерви з Сумського та Куп’янського напрямків, розповів в інтерв’ю “Укрінформу” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його словами, зараз перевіряють інформацію про наявність там підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Синєгубов розповів, що в районі Липців українські воїни намагаються покращити своє тактичне положення.

“Там знаходяться різні військові підрозділи, різні за ефективністю. Однак радує те, що наша легендарна 92-га бригада повернулася на Харківщину. Ми за цей напрямок можемо бути впевнені, скажімо так”, – сказав Синєгубов.

На Вовчанському напрямку, продовжив начальник ХОВА, лінія фронту стабілізована по річці Вовча вже майже місяць, триває активна оборона, цілодобово точаться вуличні бої.

“Наші воїни сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки. Намагаються покращити і своє тактичне положення. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожен будинок”, – розповів Синєгубов.

Він зазначив, що не послабив супротивник тиск і на Куп’янщині, бої як і раніше відбуваються в районі Синьківки, Іванівки, Петропавлівки.

“Просування наразі немає, ми його не фіксуємо. Можливо, збільшення “сірої зони”, територій, на яких ведуться активні бойові дії, тому що ворог підтягує і туди резерви. Куп’янський напрямок, напевно, для ворога зараз навіть пріоритетніший, ніж на півночі, тому що там для нього все стало зрозуміло. І коли це стало зрозуміло – що просування немає, то й Путін заявив, буцімто Харків і не був ціллю цієї нової фази агресії. Ситуація на Куп’янському напрямку вкрай напружена. Однак вона повністю під контролем наших Збройних сил”, – запевнив начальник ХОВА.

Золочівщина, додав він, продовжує вважатися небезпечною з огляду на те, що у ворога були наміри заходити на цей напрямок і починати активну фазу бойових дій.

“Чому зараз цей напрямок не реалізований? Тому що вони вперлися в наші Збройні сили на Липцівському, Вовчанському, Куп’янському напрямках. І вони вимушені підтягувати резерви на ці напрямки з Сумського, з Золочівського. Як свідчить практика, ворог ніколи не відмовлявся від своїх планів. Ми будемо вважати до останнього, що ці напрямки є потенційно загрозливими. Тому ми й актуалізували плани евакуації”, – пояснив Синєгубов.