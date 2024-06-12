СВиРИ опровергает, что «на ремонт дорог от РФ до Волчанска потратили 370 млн»
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области опровергают, что «на ремонт дорог от российской границы до Волчанска было потрачено почти 370 миллионов гривен».
В ведомстве заявили, что эта информация — очередная манипуляция от киевской ОО «НОН-СТОП».
«Указанная сумма — это сумма общего контракта, куда входит, прежде всего, ремонт моста через Старосалтовскую дамбу. О ремонте дороги речь не идет. А мост — это важный логистический узел, который требует скорейшего восстановления, ведь соединяет оба берега Северского Донца и имеет стратегическое значение. И все действия по его ремонту согласованы с соответствующими органами безопасности, а работы дополнительно контролируются независимой инжиниринговой компанией», — отметили в Службе.
В ведомстве уточнили, что сейчас в рамках контракта проведены лишь минимальные подготовительные работы и устроен проезд. Весь комплекс работ завершат, когда позволит ситуация с безопасностью и возникнет целесообразность.
Ранее Служба восстановления опровергала публикацию ОО «НОН-СТОП» о выделении 1,73 миллиарда гривен застройщику «Жилстрой-1» на возведение фортификаций в Харьковской области.
Также Служба уже заявляла, что СМИ распространяют недостоверную информацию о договоре на 370 миллионов гривен на ремонт дороги Харьков — Волчанск (до границы с РФ).
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- Категории: Общество, Политика, Харьков, Экономика; Теги: волчанск, дороги, мост, ремонт, Северский Донец, Служба восстановления и развития инфраструктуры, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 15:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области опровергают, что «на ремонт дорог от российской границы до Волчанска было потрачено почти 370 миллионов гривен».".