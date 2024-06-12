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СВиРИ опровергает, что «на ремонт дорог от РФ до Волчанска потратили 370 млн»

Общество 15:44   12.06.2024
Елена Нагорная
СВиРИ опровергает, что «на ремонт дорог от РФ до Волчанска потратили 370 млн» Иллюстративное фото

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области опровергают, что «на ремонт дорог от российской границы до Волчанска было потрачено почти 370 миллионов гривен».

В ведомстве заявили, что эта информация — очередная манипуляция от киевской ОО «НОН-СТОП».

«Указанная сумма — это сумма общего контракта, куда входит, прежде всего, ремонт моста через Старосалтовскую дамбу. О ремонте дороги речь не идет. А мост — это важный логистический узел, который требует скорейшего восстановления, ведь соединяет оба берега Северского Донца и имеет стратегическое значение. И все действия по его ремонту согласованы с соответствующими органами безопасности, а работы дополнительно контролируются независимой инжиниринговой компанией», — отметили в Службе.

В ведомстве уточнили, что сейчас в рамках контракта проведены лишь минимальные подготовительные работы и устроен проезд. Весь комплекс работ завершат, когда позволит ситуация с безопасностью и возникнет целесообразность.

Ранее Служба восстановления опровергала публикацию ОО «НОН-СТОП» о выделении 1,73 миллиарда гривен застройщику «Жилстрой-1» на возведение фортификаций в Харьковской области.

Также Служба уже заявляла, что СМИ распространяют недостоверную информацию о договоре на 370 миллионов гривен на ремонт дороги Харьков — Волчанск (до границы с РФ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 15:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области опровергают, что «на ремонт дорог от российской границы до Волчанска было потрачено почти 370 миллионов гривен».".