На прифронтовой дороге на Харьковщине «латают» ямы (фото, видео)
Дорожники сообщили, что проводят ямочный ремонт на одной из прифронтовых дорог Харьковщины.
По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, эта дорога обеспечивает связь с левым берегом реки Оскол на Купянско-Лиманском направлении.
«Эта дорога является настоящей «дорогой жизни» и для наших военных, защищающих границу Украины в Харьковской области. Ведь в ходе эвакуации раненых украинских бойцов важна каждая минута, сэкономить которую позволяет хорошая дорога. Поэтому работаем для военных, что бы там ни говорили «диванные эксперты» о необходимости ремонта прифронтовых дорог», — отметили дорожники.
В Службе добавили, что здесь «от рассвета до сумерок» работают несколько бригад предприятия «Автострада» и техника – асфальтоукладчики, грейдеры, катки и автомобили, подвозящие горячую асфальтобетонную смесь.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, прифронтовая, ремонт, харьковщина, ямковый;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники сообщили, что проводят ямочный ремонт на одной из прифронтовых дорог Харьковщины.".