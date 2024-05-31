На прифронтовой дороге на Харьковщине «латают» ямы (фото, видео)

Дорожники сообщили, что проводят ямочный ремонт на одной из прифронтовых дорог Харьковщины.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, эта дорога обеспечивает связь с левым берегом реки Оскол на Купянско-Лиманском направлении.

«Эта дорога является настоящей «дорогой жизни» и для наших военных, защищающих границу Украины в Харьковской области. Ведь в ходе эвакуации раненых украинских бойцов важна каждая минута, сэкономить которую позволяет хорошая дорога. Поэтому работаем для военных, что бы там ни говорили «диванные эксперты» о необходимости ремонта прифронтовых дорог», — отметили дорожники.

В Службе добавили, что здесь «от рассвета до сумерок» работают несколько бригад предприятия «Автострада» и техника – асфальтоукладчики, грейдеры, катки и автомобили, подвозящие горячую асфальтобетонную смесь.