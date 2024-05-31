На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)
Дорожники повідомили, що проводять ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини.
За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ця дорога забезпечує зв’язок із лівим берегом річки Оскіл на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
«Ця дорога є справжньою «дорогою життя» і для наших військових, що боронять кордон України на Харківщині. Адже в ході евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, заощадити яку дозволяє гарна дорога. Тож працюємо для військових, що б там не казали «диванні експерти» про необхідність ремонту прифронтових доріг», – зазначили дорожники.
У Службі додали, що тут «від світанку до сутінків» працюють декілька бригад підприємства «Автострада» та техніка – асфальтоукладальники, грейдери, катки та автомобілі, що підвозять гарячу асфальтобетонну суміш.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, прифронтовая, ремонт, харківщина, ямковый;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повідомили, що проводять ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини.".