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На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)

Суспільство 16:01   31.05.2024
Вікторія Яковенко
На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Дорожники повідомили, що проводять ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ця дорога забезпечує зв’язок із лівим берегом річки Оскіл на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Ця дорога є справжньою «дорогою життя» і для наших військових, що боронять кордон України на Харківщині. Адже в ході евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, заощадити яку дозволяє гарна дорога. Тож працюємо для військових, що б там не казали «диванні експерти» про необхідність ремонту прифронтових доріг», – зазначили дорожники.

У Службі додали, що тут «від світанку до сутінків» працюють декілька бригад підприємства «Автострада» та техніка – асфальтоукладальники, грейдери, катки та автомобілі, що підвозять гарячу асфальтобетонну суміш.

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Фото, відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повідомили, що проводять ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини.".