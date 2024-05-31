На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)

Дорожники повідомили, що проводять ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ця дорога забезпечує зв’язок із лівим берегом річки Оскіл на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Ця дорога є справжньою «дорогою життя» і для наших військових, що боронять кордон України на Харківщині. Адже в ході евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, заощадити яку дозволяє гарна дорога. Тож працюємо для військових, що б там не казали «диванні експерти» про необхідність ремонту прифронтових доріг», – зазначили дорожники.

У Службі додали, що тут «від світанку до сутінків» працюють декілька бригад підприємства «Автострада» та техніка – асфальтоукладальники, грейдери, катки та автомобілі, що підвозять гарячу асфальтобетонну суміш.