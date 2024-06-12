СВіРІ спростовує, що «на ремонт доріг від РФ до Вовчанська витратили 370 млн»

У Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Харківській області спростовують, що “на ремонт доріг від російського кордону до Вовчанська було витрачено майже 370 мільйонів гривень”.

У відомстві заявили, що ця інформація – чергова маніпуляція від київської ГО «НОН-СТОП».

“Вказана сума – це сума загального контракту, куди входить, перш за все, ремонт мосту через Старосалтівську дамбу. Про ремонт дороги не йдеться. А міст – це важливий логістичний вузол, який потребує якнайшвидшого відновлення, адже з’єднує обидва береги Сіверського Дінця та має стратегічне значення. І усі дії щодо його ремонту узгоджені з відповідними безпековими органами, а роботи додатково контролюються незалежною інжиніринговою компанією” – наголосили у Службі.

У відомстві уточнили, що зараз у межах контракту проведені лише мінімальні підготовчі роботи та влаштований проїзд. Весь комплекс робіт завершать, коли дозволить ситуація з безпекою та виникне доцільність.

Раніше Служба відновлення спростовувала публікацію ГО «НОН-СТОП» про виділення 1,73 мільярда гривень забудовнику «Житлобуд-1» на зведення фортифікацій у Харківській області.

Також Служба заявляла, що ЗМІ поширюють недостовірну інформацію про договір на 370 мільйонів гривень на ремонт дороги Харків — Вовчанськ (до кордону з РФ).