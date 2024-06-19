Live
  • Ср 19.06.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.45

Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність

Економіка 19:54   19.06.2024
Олена Нагорна
Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність

Ремонт дороги Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт “Олександрівка” запланували на Харківщині.

Торги на проведення поточного ремонту очікуваною вартістю 156,7 мільйона гривень оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.

У тендерній документації йдеться про аварійні роботи – засипання пробоїн та ліквідацію вибоїн. Їх планують завершити до 10 жовтня.

Як пояснив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, ремонт запланували на прохання українських військових.

Це не означає, що ми плануємо ремонт до російського кордону. Роботи плануються в районі міста Дергачі. Плануємо ліквідувати вибоїни та відремонтувати найстрашніші ділянки“, – зазначив Алексєєв.

Нагадаємо, в опублікованому 18 червня інтерв’ю “Укрінформу” начальник ХОВА Олег Сингубов повідомляв, що Золочівщина продовжує вважатися небезпечною через те, що у ворога були наміри заходити на цей напрямок та розпочинати активну фазу бойових дій.

Читайте також: СВіРІ спростовує, що «на ремонт доріг від РФ до Вовчанська витратили 370 млн»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
Удень +34, ввечері +14, шквал, гроза: усі грані стихії на Харківщині 20 червня
19.06.2024, 21:21
Під ударами вдень були два дитячі табори в Харкові: прокуратура про обстріли
Під ударами вдень були два дитячі табори в Харкові: прокуратура про обстріли
19.06.2024, 20:58
Ворог чотири рази атакував в районах Липців і Вовчанська – Генштаб на 19:00
Ворог чотири рази атакував в районах Липців і Вовчанська – Генштаб на 19:00
19.06.2024, 20:15
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
19.06.2024, 09:32
Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
19.06.2024, 18:22
Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність
Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність
19.06.2024, 19:54

Новини за темою:

13:41
Не виконав ремонт дороги: на Харківщині розірвали договір на 300 млн грн
16:01
На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)
19:00
Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото)
09:56
Договору на ремонт дороги до Вовчанська за 370 млн не було- Служба відновлення
12:09
У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева

Ви читали новину: «Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонт дороги Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт “Олександрівка” запланували на Харківщині.".