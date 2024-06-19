Оголошено тендер на ремонт дороги Харків-Золочів: деталі, яка необхідність
Ремонт дороги Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт “Олександрівка” запланували на Харківщині.
Торги на проведення поточного ремонту очікуваною вартістю 156,7 мільйона гривень оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.
У тендерній документації йдеться про аварійні роботи – засипання пробоїн та ліквідацію вибоїн. Їх планують завершити до 10 жовтня.
Як пояснив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, ремонт запланували на прохання українських військових.
“Це не означає, що ми плануємо ремонт до російського кордону. Роботи плануються в районі міста Дергачі. Плануємо ліквідувати вибоїни та відремонтувати найстрашніші ділянки“, – зазначив Алексєєв.
Нагадаємо, в опублікованому 18 червня інтерв’ю “Укрінформу” начальник ХОВА Олег Сингубов повідомляв, що Золочівщина продовжує вважатися небезпечною через те, що у ворога були наміри заходити на цей напрямок та розпочинати активну фазу бойових дій.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонт дороги Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт “Олександрівка” запланували на Харківщині.".