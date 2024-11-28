На Харківщині запровадили аварійні відключення світла (доповнено)

Аварійні відключення світла розпочалися у Златопільській громаді, повідомив її голова Микола Бакшеєв.

Доповнено о 07:04. У АТ “Харківобленерго” уточнили, що відключення світла на Харківщині пов’язані з масованою ракетною атакою.

“У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення”, – написали в обленерго.

Водночас Микола Бакшеєв уточнив, що точної інформації про час відключення світла поки що немає. Глава громади порадив людям стежити за офіційними повідомленнями.

“Нагадуємо, що міська рада не ухвалює рішень щодо часу відключення або включення електроенергії для споживачів. Це виключна компетенція АТ «Харківобленерго». Ми, лише повідомляємо населення через свої офіційні канали інформацію, отриману від Златопільського РЕМ.“, – пояснив Бакшеєв.