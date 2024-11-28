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У Харкові – серія вибухів, “прилетіло” по Київському району (доповнюється)

Події 06:59   28.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові – серія вибухів, “прилетіло” по Київському району (доповнюється) Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Перший вибух у Харкові пролунав приблизно о 06:10.

Доповнено о 06:59. Відключення світла почалися на Харківщині. “У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення”, – написали в АТ “Харківобленерго”.

Доповнено о 06:54. Під масованим ударом ворога – енергооб’єкти України. “Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях!”, – написав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Доповнено о 06:35. За попередньою інформацією, всі удари припали по території одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі. “На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило”, – повідомив мєр Ігор Терехов.

Доповнено о 06:25. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що “прилетіло” по Київському району. На цю хвилину – без викликів щодо постраждалих. Екстрені служби виїхали на місця”, – написав Синєгубов.

Про вибух у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців залишатися в укриттях. Після цього в місті було чутно ще два вибухи.

Пізніше Мер Ігор Терехов уточнив, що, попередньо, удар було завдано ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 06:59;

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