У Харкові – серія вибухів, “прилетіло” по Київському району (доповнюється)
Перший вибух у Харкові пролунав приблизно о 06:10.
Доповнено о 06:59. Відключення світла почалися на Харківщині. “У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення”, – написали в АТ “Харківобленерго”.
Доповнено о 06:54. Під масованим ударом ворога – енергооб’єкти України. “Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях!”, – написав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Доповнено о 06:35. За попередньою інформацією, всі удари припали по території одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі. “На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило”, – повідомив мєр Ігор Терехов.
Доповнено о 06:25. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що “прилетіло” по Київському району. “ На цю хвилину – без викликів щодо постраждалих. Екстрені служби виїхали на місця”, – написав Синєгубов.
Про вибух у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців залишатися в укриттях. Після цього в місті було чутно ще два вибухи.
Пізніше Мер Ігор Терехов уточнив, що, попередньо, удар було завдано ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 06:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух у Харкові пролунав приблизно о 06:10.".