В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)

Первый взрыв в Харькове прозвучал примерно в 06:10.

Дополнено в 06:59. Отключения света ввели на Харьковщине. «В связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения», – написали в АО «Харьковоблэнерго».

Дополнено в 06:54. Под массированным ударом врага – энергообъекты Украины. «Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях!», – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Дополнено в 06:35. По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. «На данный момент информации о пострадавших не поступало», – добавил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 06:25. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что «прилетело» по Киевскому району. «На эту минуту – без вызовов по поводу пострадавших. Экстренные службы выехали на места», – написал Синегубов.

О взрыве в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. После этого в городе было слышно еще два взрыва.

Позже Мэр Игорь Терехов уточнил, что предварительно удар был нанесен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.