Live
  • Чт 28.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.8

В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)

Происшествия 06:59   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Первый взрыв в Харькове прозвучал примерно в 06:10.

Дополнено в 06:59. Отключения света ввели на Харьковщине. «В связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения», – написали в АО «Харьковоблэнерго».

Дополнено в 06:54. Под массированным ударом врага – энергообъекты Украины. «Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях!», – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Дополнено в 06:35. По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. «На данный момент информации о пострадавших не поступало», – добавил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 06:25. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что «прилетело» по Киевскому району. «На эту минуту – без вызовов по поводу пострадавших. Экстренные службы выехали на места», – написал Синегубов.

О взрыве в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. После этого в городе было слышно еще два взрыва.

Позже Мэр Игорь Терехов уточнил, что предварительно удар был нанесен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

Читайте также: Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)
28.11.2024, 06:59
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
27.11.2024, 21:03
На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)
На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)
28.11.2024, 07:04
Терехов перечислил районы Харькова, страдающие от обстрелов РФ
Терехов перечислил районы Харькова, страдающие от обстрелов РФ
27.11.2024, 15:42
Как власть определяет количество людей в Харькове: Терехов раскрыл механизм
Как власть определяет количество людей в Харькове: Терехов раскрыл механизм
27.11.2024, 18:39
Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории
28.11.2024, 06:00

Новости по теме:

16:29
Два КАБа запустили в направлении Харькова днем — прокуратура
07:03
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно
12:34
Взрывы в Харькове: удар по Салтовскому району, еще один «прилет»
07:44
Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей
23:13
Взрывы в Харькове: поврежден трубопровод КП, били ракетой и гибридом «Гром-Э1»

Вы читали новость: «В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв в Харькове прозвучал примерно в 06:10.".