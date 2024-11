Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории

28 ноября 1520 года Фернан Магеллан стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. В 1919-м началась Освободительная война эстонского народа против советской России. В 1943-м в Тегеране открылась первая конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В 1964-м запустили в космос автоматическую межпланетную станцию «Маринер Марс». В 1974-м на большой сцене последний раз выступил Джон Леннон. В 2000-м в Украине разразился «Кассетный скандал». В 2004-м в Северодонецке состоялся сепаратистский съезд.

Праздники и памятные даты 28 ноября

28 ноября в Украине – День работника системы финансового мониторинга.

В мире – День благодарения (отмечают в четвертый четверг ноября).

Также сегодня: День Красной планеты, Всемирный день милосердия.

28 ноября в истории

28 ноября 1520 года Фернан Магеллан во главе морской экспедиции стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

28 ноября 1918 года началась Освободительная война эстонского народа против советской России. Подробнее.

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась первая конференция руководителей государств антигитлеровской коалиции. Вместе впервые собрались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и глава СНК СССР Иосиф Сталин. Подробнее.

28 ноября 1964 года с мыса Канаверал запустили автоматическую межпланетную станцию «Маринер Марс – 4». Подробнее.

28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление легендарного «экс-битла» Джона Леннона на большой сцене. Он стал гостем-сюрпризом на концерте Элтона Джона по случаю Дня благодарения, который проходил в «Мэдисон-сквер-гарден» (Нью-Йорк). В тот момент живые выступления для Леннона были редкостью. Его последние большие концерты состоялись в Нью-Йорке в 1972 году – они были благотворительными, собирали деньги в помощь пациентам психиатрической больницы «Willowbrook State School». Далее в его жизни был период депрессии, алкоголя, супружеских измен и временного расставания с Йоко Оно.

В начале 1974-го пресса больше писала о его пьяных дебошах, чем о музыке. Хотя именно в этот трудный период Леннон однократно объединялся с «экс-битлами» Ринго Старром и Джорджем Харрисоном для записи песни «I’m the Greatest» из альбома Ринго Старра «Ringo». Впрочем, в течение года Леннон все же «собрался с мыслями» и работал над альбомом «Walls and Bridges». Альбом вышел 26 сентября в США и в октябре в Великобритании. Одна из композиций – «Whatever Gets You thru the Night» – и стала причиной дальнейшего появления Леннона на концерте Элтона Джона. «Экс-битл» пообещал коллеге выступить вместе, если «Whatever Gets You thru the Night» займет первую строчку в хит-параде. Сам Леннон в это не верил. Однако в результате сингл возглавил чарт «Billboard Hot 100». Именно эту песню музыкант и исполнил на концерте Элтона Джона, а также — «Lucy in the Sky with Diamonds» и «I Saw Her Standing There».

Тогда никто не мог подумать, что это выступление станет последним для Леннона. Однако в 1975 году он решил сделать перерыв в карьере в связи с радостными личными событиями – после примирения с Йоко Оно у пары родился сын Шон. Последующие пять лет Леннон посвятил семье. Его долгожданное возвращение началось и трагически оборвалось в 1980 году. В октябре музыкант выпустил сингл «(Just Like) Starting Over». А в ноябре – двойной альбом «Double Fantasy» с песнями, написанными летом 1980 года. Шла активная работа над следующим альбомом – «Milk and Honey», который в итоге стал посмертным. 8 декабря 1980 года Марк Чепмэн застрелил Леннона.

28 ноября 2000 года в Украине начался так называемый «Кассетный скандал». В этот день Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде Украины аудиозапись из кабинета Президента Леонида Кучмы, сделанную майором Мельниченко. Подробнее.

28 ноября 2004 года на фоне Оранжевой Революции в Северодонецке Луганской области состоялся так называемый «Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов». Его участники заявили о поддержке Януковича, который, по их версии, победил на выборах Президента. Подробнее.

Церковный праздник 28 ноября

28 ноября чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если снега много, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день сильный мороз и ветер, то и на Святого Николая будет ветрено.

Дождь или мокрый снег 28 ноября – к морозам в мае следующего года.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя переедать.

Нельзя сплетничать.

Если ночью с 27 на 28 ноября приснится кошмар, о нем нельзя молчать, иначе может сбыться.