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На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)

Украина 07:04   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Аварийные отключения света начались в Златопольской громаде, сообщил ее глава Николай Бакшеев.

Дополнено в 07:04. В АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что отключения света на Харьковщине связаны с массированной ракетной атакой.

«В связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения», – написали в облэнерго.

В то же время Николай Бакшеев уточнил, что точной информации о времени отключений света пока что нет. Глава громады посоветовал людям следить за официальными сообщениями.

«Напоминаем, что городской совет не принимает решений о времени отключения или включения электроэнергии для потребителей. Это исключительная компетенция АО «Харьковоблэнерго». Мы только сообщаем населению через свои официальные каналы информацию, полученную от Златопольского РЭС», – объяснил Бакшеев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения света начались в Златопольской громаде, сообщил ее глава Николай Бакшеев.".