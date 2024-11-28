На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)

Аварийные отключения света начались в Златопольской громаде, сообщил ее глава Николай Бакшеев.

Дополнено в 07:04. В АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что отключения света на Харьковщине связаны с массированной ракетной атакой.

«В связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения», – написали в облэнерго.

В то же время Николай Бакшеев уточнил, что точной информации о времени отключений света пока что нет. Глава громады посоветовал людям следить за официальными сообщениями.

«Напоминаем, что городской совет не принимает решений о времени отключения или включения электроэнергии для потребителей. Это исключительная компетенция АО «Харьковоблэнерго». Мы только сообщаем населению через свои официальные каналы информацию, полученную от Златопольского РЭС», – объяснил Бакшеев.