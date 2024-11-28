На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)
Аварийные отключения света начались в Златопольской громаде, сообщил ее глава Николай Бакшеев.
Дополнено в 07:04. В АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что отключения света на Харьковщине связаны с массированной ракетной атакой.
«В связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения», – написали в облэнерго.
В то же время Николай Бакшеев уточнил, что точной информации о времени отключений света пока что нет. Глава громады посоветовал людям следить за официальными сообщениями.
«Напоминаем, что городской совет не принимает решений о времени отключения или включения электроэнергии для потребителей. Это исключительная компетенция АО «Харьковоблэнерго». Мы только сообщаем населению через свои официальные каналы информацию, полученную от Златопольского РЭС», – объяснил Бакшеев.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, отключения света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения света начались в Златопольской громаде, сообщил ее глава Николай Бакшеев.".