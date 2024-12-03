Уменьшение ударов КАБ: Синегубов о средствах защиты Харькова и области
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал уменьшение ударов КАБ по Харьковщине. В частности, два дня – 1 и 2 декабря, в своих сводках он не информировал о «прилетах».
«Тут последствия и успехи, которые мы имеем по защите и Харькова и Харьковской области. Прежде всего, это комплексный подход и комплексная работа наших ВСУ, Генштаба по всей линии фронта. Харьковщину нельзя отделять ни от Донецкой области, ни от Сумщины, ни от военной операции, которая идет на Курщине. Это все взаимосвязанные вещи. Мы не говорим о тех точечных проектах, которые мы реализуем в Харьковской области, о них мы рассказывать не можем. Однако знаем, что привлекаем и бизнес по установке систем РЭБ и других средств защиты. Здесь мы не останавливаемся и постоянно усиливаемся», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: защита, КАБ, Олег Синегубов, РЭБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 15:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал уменьшение ударов КАБ по Харьковщине. ".