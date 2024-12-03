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Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області

Фронт 15:01   03.12.2024
Вікторія Яковенко
Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував зменшення ударів КАБами по Харківщині. Зокрема, два дні – 1 та 2 грудня, у своїх зведеннях він не інформував про «прильоти».

«Тут ті наслідки і успіхи, які ми маємо щодо захисту і Харкова і Харківської області. Перш за все це комплексний підхід і комплексна робота наших ЗСУ, Генштабу щодо всієї лінії фронту. Харківщину не можна відокремлювати ані від Донеччини, ані від Сумщини, ані від тієї військової операції, яка йде на Курщині. Це все взаємопов’язані речі. Ми не говоримо про ті точкові проєкти, які ми реалізуємо на Харківщині, про них ми розказувати не можемо. Однак знаємо, що долучаємо і бізнес щодо встановлення систем РЕБ і інших засобів захисту. Тут ми не зупиняємося і постійно посилюємося», – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 15:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував зменшення ударів КАБами по Харківщині. ".