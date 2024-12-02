Другий день поспіль РФ не обстрілює Харків та область – Синєгубов

Про ситуацію з обстрілами в регіоні поінформував 2 грудня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За добу ударів по Харкову та області не зафіксовано”, – написав начальник ХОВА.

Він також додав, що протягом доби ворог атакував наші позиції десять разів на Харківському напрямку, а також дев’ять – на Куп’янському.