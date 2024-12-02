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Другий день поспіль РФ не обстрілює Харків та область – Синєгубов

Події 07:55   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Другий день поспіль РФ не обстрілює Харків та область – Синєгубов скриншот

Про ситуацію з обстрілами в регіоні поінформував 2 грудня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За добу ударів по Харкову та області не зафіксовано”, – написав начальник ХОВА.

Він також додав, що протягом доби ворог атакував наші позиції десять разів на Харківському напрямку, а також дев’ять – на Куп’янському.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з обстрілами в регіоні поінформував 2 грудня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".