Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:45
Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС
За добу пожежники загасили 11 пожеж, при цьому загорянь, які виникли через обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
А от о 18:36 у Харкові виникла побутова пожежа у покинутій будівлі в Новобаварському районі.
“Її площа склала 50 м кв. Під час пожежогасіння вогнеборці врятували з осередку пожежі врятували 67-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – додали у ДСНС.
Також піротехніки знайшли та знешкодили 11 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:03
Тривога тривала кілька годин, була загроза удару безпілотників – як минула ніч на Харківщині
Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 21:19 через ворожі безпілотники. Їх фіксували в сусідніх областях – спочатку БПЛА кружляли над Полтавщиною.
Потім – над Сумською областю.
Над Харківською областю безпілотники не з’явилися. І о 00:54 пролунав відбій тривоги. Її відновили лише вранці о 06:03 — знову через загрозу атаки безпілотників. Зокрема, на Сумщині помітили БПЛА, що рухався у південному напрямку
На цей раз тривога тривала лише десять хвилин. Вже о 06:13 у Повітряних силах оголосили відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".