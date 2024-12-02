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Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч

Україна 07:45   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:45

Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС

За добу пожежники загасили 11 пожеж, при цьому загорянь, які виникли через обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

А от о 18:36 у Харкові виникла побутова пожежа у покинутій будівлі в Новобаварському районі.

“Її площа склала 50 м кв. Під час пожежогасіння вогнеборці врятували з осередку пожежі врятували 67-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – додали у ДСНС.

Також піротехніки знайшли та знешкодили 11 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:03

Тривога тривала кілька годин, була загроза удару безпілотників – як минула ніч на Харківщині 

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 21:19 через ворожі безпілотники. Їх фіксували в сусідніх областях – спочатку БПЛА кружляли над Полтавщиною. 

Потім – над Сумською областю. 

Над Харківською областю безпілотники не з’явилися. І о 00:54 пролунав відбій тривоги. Її відновили лише вранці о 06:03 — знову через загрозу атаки безпілотників. Зокрема, на Сумщині помітили БПЛА, що рухався у південному напрямку

На цей раз тривога тривала лише десять хвилин. Вже о 06:13 у Повітряних силах оголосили відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 07:45;

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