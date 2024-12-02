Новости Харькова — главное за 2 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:45
Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС
За сутки пожарные потушили 11 пожаров, при этом возгораний, которые возникли из-за обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
А вот в 18:36 в Харькове был бытовой пожар в заброшенном здании в Новобаварском районе.
«Ее площадь составила 50 кв. Во время пожаротушения пожарные спасли из очага пожара спасли 67-летнего мужчину, который получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.
Также пиротехники нашли и обезвредили 11 единиц взрывоопасных предметов.
07:03
Тревога длилась несколько часов, была угроза удара беспилотников — как прошла ночь на Харьковщине
Тревогу на Харьковщине объявили еще накануне в 21:19 из-за вражеских беспилотников. Их фиксировали в соседних областях — вначале БПЛА кружили над Полтавщиной.
Потом — над Сумской областью.
Над Харьковской областью беспилотники так и не появились. И в 00:54 прозвучал отбой тревоги. Ее возобновили лишь утром, в 06:03, — вновь из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, на Сумщине заметили БПЛА, который двигался в южном направлении
На этот раз тревога длилась всего десять минут. Уже в 06:13 в Воздушных силах объявили отбой тревоги.
Читайте также: Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: война, главные новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 2 декабря: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".