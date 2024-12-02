Новости Харькова — главное за 2 декабря: как прошла ночь

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07:45

Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС

За сутки пожарные потушили 11 пожаров, при этом возгораний, которые возникли из-за обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

А вот в 18:36 в Харькове был бытовой пожар в заброшенном здании в Новобаварском районе.

«Ее площадь составила 50 кв. Во время пожаротушения пожарные спасли из очага пожара спасли 67-летнего мужчину, который получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Также пиротехники нашли и обезвредили 11 единиц взрывоопасных предметов.

07:03

Тревога длилась несколько часов, была угроза удара беспилотников — как прошла ночь на Харьковщине

Тревогу на Харьковщине объявили еще накануне в 21:19 из-за вражеских беспилотников. Их фиксировали в соседних областях — вначале БПЛА кружили над Полтавщиной.

Потом — над Сумской областью.

Над Харьковской областью беспилотники так и не появились. И в 00:54 прозвучал отбой тревоги. Ее возобновили лишь утром, в 06:03, — вновь из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, на Сумщине заметили БПЛА, который двигался в южном направлении

На этот раз тревога длилась всего десять минут. Уже в 06:13 в Воздушных силах объявили отбой тревоги.