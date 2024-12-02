Обстрелы Харькова за ноябрь: повреждены почти 200 домов – Терехов
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях ударов РФ по городу за ноябрь.
По данным городского головы, из 26 обстрелов за месяц, 14 — имели прямые разрушительные последствия для жилищного фонда. В частности, повреждено 199 домов.
Более 4200 окон выбиты из-за обстрелов, из них 3248 – в жилых домах, 970 – в местах общего пользования. Также повреждены более 28 кровель.
«К этому времени мы успели закрыть почти все квартирные окна, все окна в местах общего пользования, 67% балконов и отремонтировать половину поврежденных кровель», — отметил Терехов.
Он добавил, что для ликвидации последствий вражеских ударов каждый раз коммунальные предприятия привлекали до 450 своих специалистов и до 50 единиц техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, Игорь Терехов, ноябрь, обстрелы, удары;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях ударов РФ по городу за ноябрь.".