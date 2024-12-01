Из восьми разных видов оружия россияне обстреливали Харьков в ноябре – Терехов
Изображение: Игорь Терехов / Телеграм
В ноябре зафиксировали меньше тревог в Харькове, по сравнению с октябрем, сообщил мэр Игорь Терехов.
Ситуация с обстрелами в Харькове в ноябре была напряженной, но есть положительные изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
«Количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161 (против 196 в октябре), а реальных угроз зафиксировали 36», – рассказал мэр.
Но россияне продолжают использовать широкий арсенал вооружения.
«В ноябре по Харькову наносили удары с использованием восьми различных типов оружия. Что свидетельствует о систематической целенаправленной тактике террора, направленной на устрашение мирного населения», — подчеркнул Терехов.
К сожалению, в течение ноября пострадали 166 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 13:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре зафиксировали меньше тревог в Харькове, по сравнению с октябрем, сообщил мэр Игорь Терехов.".