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Из восьми разных видов оружия россияне обстреливали Харьков в ноябре – Терехов

Общество 13:48   01.12.2024
Оксана Якушко
Из восьми разных видов оружия россияне обстреливали Харьков в ноябре – Терехов Изображение: Игорь Терехов / Телеграм

В ноябре зафиксировали меньше тревог в Харькове, по сравнению с октябрем, сообщил мэр Игорь Терехов.

Ситуация с обстрелами в Харькове в ноябре была напряженной, но есть положительные изменения по сравнению с предыдущим месяцем.

«Количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161 (против 196 в октябре), а реальных угроз зафиксировали 36», – рассказал мэр.

Но россияне продолжают использовать широкий арсенал вооружения.

«В ноябре по Харькову наносили удары с использованием восьми различных типов оружия. Что свидетельствует о систематической целенаправленной тактике террора, направленной на устрашение мирного населения», — подчеркнул Терехов.

К сожалению, в течение ноября пострадали 166 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 13:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре зафиксировали меньше тревог в Харькове, по сравнению с октябрем, сообщил мэр Игорь Терехов.".