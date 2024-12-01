Из восьми разных видов оружия россияне обстреливали Харьков в ноябре – Терехов

В ноябре зафиксировали меньше тревог в Харькове, по сравнению с октябрем, сообщил мэр Игорь Терехов.

Ситуация с обстрелами в Харькове в ноябре была напряженной, но есть положительные изменения по сравнению с предыдущим месяцем.

«Количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161 (против 196 в октябре), а реальных угроз зафиксировали 36», – рассказал мэр.

Но россияне продолжают использовать широкий арсенал вооружения.

«В ноябре по Харькову наносили удары с использованием восьми различных типов оружия. Что свидетельствует о систематической целенаправленной тактике террора, направленной на устрашение мирного населения», — подчеркнул Терехов.

К сожалению, в течение ноября пострадали 166 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб.