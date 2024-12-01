Live
  • Вс 01.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ

Украина 12:13   01.12.2024
Оксана Якушко
Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ РСЗО из Северной Кореи может разрушать Харьков Фото: Forbes

Пусковые установки M1991 стреляют 84-килограмовыми ракетами на расстояние до 60 км, сообщает  Forbes. 

За 33 месяца тяжелых боев россияне потеряли не менее 400 оригинальных реактивных систем залпового огня в Украине. Хотя Кремль вытащил много старых пусковых установок из долгосрочного хранения, он не смог восстановить их в достаточном количестве, чтобы компенсировать потери на поле боя и оснастить новые подразделения. Запасы ракет тоже на исходе.

Вот почему MLR из Корейской Народно-Демократической Республики так важны для россиян. По словам лейтенанта Андрея Коваленко, главы Центра по противодействию дезинформации Украины, режим в Пхеньяне передал России 100 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы M1989 и ракетные установки M1991.

M1991 — это мощное новое пополнение потрепанного российского ракетного корпуса. M1991 превосходят почти все артиллерийские системы в украинском арсенале. Северокорейская армия прячет свои M1991 в горных редутах вдоль демилитаризованной зоны между двумя Кореями. Они могут обстреливать Сеул, который — не случайно — находится в 60 км от демилитаризованной зоны.

Находясь на вооружении РФ, пусковые установки могут поражать украинские окопы и отстреливаться от украинских гаубиц и пусковых установок. Не менее тревожно то, что они могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

Читайте также: Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ
Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ
01.12.2024, 12:13
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
01.12.2024, 09:09
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории
01.12.2024, 06:00
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
30.11.2024, 18:33
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
01.12.2024, 09:42

Новости по теме:

16:06
Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно
11:16
Есть ли военные из Северной Кореи на Харьковщине: кто воюет на стороне РФ
07:15
В ООН признали, что, ударив по Харькову, РФ нарушила эмбарго против КНДР
20:32
Какой беды наделала в Харькове вероятно северокорейская ракета, сообщили в ГПУ
18:40
Первые доказательства удара по Харькову ракетой из Северной Кореи получила ГПУ

Вы читали новость: «Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пусковые установки M1991 стреляют 84-килограмовыми ракетами на расстояние до 60 км, сообщает  Forbes. ".