Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков — СМИ
Пусковые установки M1991 стреляют 84-килограмовыми ракетами на расстояние до 60 км, сообщает Forbes.
За 33 месяца тяжелых боев россияне потеряли не менее 400 оригинальных реактивных систем залпового огня в Украине. Хотя Кремль вытащил много старых пусковых установок из долгосрочного хранения, он не смог восстановить их в достаточном количестве, чтобы компенсировать потери на поле боя и оснастить новые подразделения. Запасы ракет тоже на исходе.
Вот почему MLR из Корейской Народно-Демократической Республики так важны для россиян. По словам лейтенанта Андрея Коваленко, главы Центра по противодействию дезинформации Украины, режим в Пхеньяне передал России 100 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы M1989 и ракетные установки M1991.
M1991 — это мощное новое пополнение потрепанного российского ракетного корпуса. M1991 превосходят почти все артиллерийские системы в украинском арсенале. Северокорейская армия прячет свои M1991 в горных редутах вдоль демилитаризованной зоны между двумя Кореями. Они могут обстреливать Сеул, который — не случайно — находится в 60 км от демилитаризованной зоны.
Находясь на вооружении РФ, пусковые установки могут поражать украинские окопы и отстреливаться от украинских гаубиц и пусковых установок. Не менее тревожно то, что они могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 12:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пусковые установки M1991 стреляют 84-килограмовыми ракетами на расстояние до 60 км, сообщает Forbes. ".