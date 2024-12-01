Північна Корея передала РФ установки РСЗВ, здатні руйнувати Харків – ЗМІ

Пускові установки M1991 стріляють 84-кілограмовими ракетами на відстань до 60 км, повідомляє Forbes.

За 33 місяці важких боїв росіяни втратили щонайменше 400 оригінальних реактивних систем залпового вогню в Україні. Хоча Кремль витягнув багато старих пускових установок із довгострокового зберігання, він не зміг відновити їх у достатній кількості, щоб компенсувати втрати на полі бою та оснастити нові підрозділи. Запаси ракет теж закінчуються.

Ось чому MLR з Корейської Народно-Демократичної Республіки є важливими для росіян. За словами лейтенанта Андрія Коваленка, голови Центру протидії дезінформації України, режим у Пхеньяні передав РФ 100 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці M1989 та ракетні установки M1991.

M1991 – це потужне нове поповнення пошарпаного російського ракетного корпусу. M1991 перевершує майже всі артилерійські системи в українському арсеналі. Північнокорейська армія ховає свої M1991 у гірських редутах вздовж демілітаризованої зони між двома Кореями. Вони можуть обстрілювати Сеул, який не випадково знаходиться за 60 км від демілітаризованої зони.

Перебуваючи на озброєнні РФ, пускові установки можуть вражати українські окопи та відстрілюватися від українських гаубиць та пускових установок. Не менш тривожним є те, що вони можуть вражати прифронтові міста, включаючи Харків, який знаходиться всього за 40 км від російсько-українського кордону.