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З восьми різних видів зброї росіяни обстрілювали Харків у листопаді – Терехов

Суспільство 13:48   01.12.2024
Оксана Якушко
З восьми різних видів зброї росіяни обстрілювали Харків у листопаді – Терехов

У листопаді зафіксували менше тривог у Харкові порівняно з жовтнем, повідомив мер Ігор Терехов.

Ситуація з обстрілами у Харкові в листопаді була напруженою, але є певні позитивні зміни порівняно з попереднім місяцем.

«Кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161 (проти 196 у жовтні), а реальних загроз зафіксували 36», – розповів мер.

Але росіяни продовжують застосовувати широкий арсенал озброєння.

«У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї. Що свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення», – наголосив Терехов.

На жаль, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина. Ще одна людина загинула.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У листопаді зафіксували менше тривог у Харкові порівняно з жовтнем, повідомив мер Ігор Терехов.".