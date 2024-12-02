Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ударів РФ по місту за листопад.

За даними міського голови, з 26 обстрілів за місяць, 14 – мали прямі руйнівні наслідки для житлового фонду. Зокрема, пошкоджені 199 будинків.

Понад 4200 вікон вибиті через обстріли, з них 3248 – у житлових будинках, 970 – у місцях загального користування. Також пошкоджені понад 28 покрівель.

«До цього часу ми встигли закрити майже всі квартирні вікна, всі вікна у місцях загального користування, 67% балконів та відремонтувати половину пошкоджених покрівель», – зазначив Терехов.

Він додав, що для ліквідації наслідків ворожих ударів щоразу комунальні підприємства міста залучали до 450 своїх фахівців та до 50 одиниць техніки.