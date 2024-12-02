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Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов

Суспільство 12:09   02.12.2024
Вікторія Яковенко
Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ударів РФ по місту за листопад.

За даними міського голови, з 26 обстрілів за місяць, 14 – мали прямі руйнівні наслідки для житлового фонду. Зокрема, пошкоджені 199 будинків.

Понад 4200 вікон вибиті через обстріли, з них 3248 – у житлових будинках, 970 – у місцях загального користування. Також пошкоджені понад 28 покрівель.

«До цього часу ми встигли закрити майже всі квартирні вікна, всі вікна у місцях загального користування, 67% балконів та відремонтувати половину пошкоджених покрівель», – зазначив Терехов.

Він додав, що для ліквідації наслідків ворожих ударів щоразу комунальні підприємства міста залучали до 450 своїх фахівців та до 50 одиниць техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ударів РФ по місту за листопад.".