«Газсети»: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса

Как объяснили в Харьковском городском филиале “Газсети”, отключения связаны с проведением плановых работ.

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по следующим адресам:

🔹 ул. Переездная — все дома

🔹 пер. Полевой – дома №4, №6, №8

🔹 въезд Полевой – дома №1, №9, №11-А, №11, №13

🔹 ул. Полевая – дома №91, №134, №136, №138

Газовики также просят жителей вышеперечисленных домов перекрыть краны на газовых приборах.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения», – добавили в «Газсетях».