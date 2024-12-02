«Газсети»: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса
Как объяснили в Харьковском городском филиале “Газсети”, отключения связаны с проведением плановых работ.
В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по следующим адресам:
🔹 ул. Переездная — все дома
🔹 пер. Полевой – дома №4, №6, №8
🔹 въезд Полевой – дома №1, №9, №11-А, №11, №13
🔹 ул. Полевая – дома №91, №134, №136, №138
Газовики также просят жителей вышеперечисленных домов перекрыть краны на газовых приборах.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения», – добавили в «Газсетях».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, Газсети, слободской район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как объяснили в Харьковском городском филиале “Газсети”, отключения связаны с проведением плановых работ.".