Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

«Газсети»: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса

Общество 11:47   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Газсети»: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса

Как объяснили в Харьковском городском филиале “Газсети”, отключения связаны с проведением плановых работ.

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по следующим адресам:

🔹 ул. Переездная — все дома
🔹 пер. Полевой – дома №4, №6, №8
🔹 въезд Полевой – дома №1, №9, №11-А, №11, №13
🔹 ул. Полевая – дома №91, №134, №136, №138

Газовики также просят жителей вышеперечисленных домов перекрыть краны на газовых приборах.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения», – добавили в «Газсетях».

Читайте также: Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
01.12.2024, 20:02
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
02.12.2024, 09:41
Новости Харькова — главное за 2.12: мужчина отравился угарным газом, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 2.12: мужчина отравился угарным газом, атаки РФ
02.12.2024, 12:12
Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов
Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов
02.12.2024, 12:26

Новости по теме:

09:00
Как харьковчанам оплатить техобслуживание газовых сетей и распределение газа
14:34
Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах
10:40
В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ
14:17
Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)
10:57
В Киевском районе отключат газ – в каких домах его сегодня не будет

Вы читали новость: ««Газсети»: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как объяснили в Харьковском городском филиале “Газсети”, отключения связаны с проведением плановых работ.".