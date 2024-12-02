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“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси

Суспільство 11:47   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси

Як пояснили в Харківській міській філії “Газмережі”, відключення пов’язані з проведенням планових робіт.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання за такими адресами:

🔹 вул. Переїзна – всі будинки
🔹 пров.Польовий – будинки №4, №6, №8
🔹 в’їзд.Польовий – будинки №1, №9, №11-А, №11, №13
🔹 вул. Польова – будинки №91, №134, №136, №138

Газовики також просять мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани на газових приладах.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання”, – додали в “Газмережах”.

Читайте також: Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили у «Харківобленерго»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пояснили в Харківській міській філії “Газмережі”, відключення пов’язані з проведенням планових робіт.".