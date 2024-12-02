“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси

Як пояснили в Харківській міській філії “Газмережі”, відключення пов’язані з проведенням планових робіт.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання за такими адресами:

🔹 вул. Переїзна – всі будинки

🔹 пров.Польовий – будинки №4, №6, №8

🔹 в’їзд.Польовий – будинки №1, №9, №11-А, №11, №13

🔹 вул. Польова – будинки №91, №134, №136, №138

Газовики також просять мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани на газових приладах.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання”, – додали в “Газмережах”.