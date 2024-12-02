Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении вблизи Волчанска и Старицы с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также ВС РФ из авиации ударили по Нескучному и Казачьей Лопани, применили восемь КАБов.
На Купянском направлении враг трижды штурмовал неподалеку от Двуречной, Петропавловки и Колесниковки. Один бой закончился, еще два – продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении вблизи Волчанска и Старицы с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются.".