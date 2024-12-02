Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00

На Харьковском направлении вблизи Волчанска и Старицы с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также ВС РФ из авиации ударили по Нескучному и Казачьей Лопани, применили восемь КАБов.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал неподалеку от Двуречной, Петропавловки и Колесниковки. Один бой закончился, еще два – продолжаются.