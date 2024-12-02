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Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:50   02.12.2024
Виктория Яковенко
Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении вблизи Волчанска и Старицы с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также ВС РФ из авиации ударили по Нескучному и Казачьей Лопани, применили восемь КАБов.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал неподалеку от Двуречной, Петропавловки и Колесниковки. Один бой закончился, еще два – продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00
02.12.2024, 16:50

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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении вблизи Волчанска и Старицы с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются.".