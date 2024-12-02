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Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00

Фронт 16:50   02.12.2024
Вікторія Яковенко
Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Стариці з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ЗС РФ з авіації вдарили по Нескучному та Козачій Лопані, застосували вісім КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Стариці з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають.".