Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Стариці з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Також ЗС РФ з авіації вдарили по Нескучному та Козачій Лопані, застосували вісім КАБів.
На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.
Читайте також: У ЗСУ відповіли, чи загрожує Харкову нова зброя від КНДР (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Стариці з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають.".