Вісім КАБів вдарили по Харківщині, де штурмував ворог: дані ГШ на 16:00

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Стариці з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ЗС РФ з авіації вдарили по Нескучному та Козачій Лопані, застосували вісім КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Один бій закінчився, ще два – тривають.