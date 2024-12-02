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У ЗСУ відповіли, чи загрожує Харкову нова зброя від КНДР (відео)

Фронт 13:14   02.12.2024
Вікторія Яковенко
У ЗСУ відповіли, чи загрожує Харкову нова зброя від КНДР (відео) скриншот

Спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону прокоментував інформацію щодо передачі Росії від Північної Кореї установки РСЗВ, які можуть стріляти ракетами на відстань до 60 км.

«Загроза, звісно, є. Але не тільки від того, що нібито поставлено. Я нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні системи залпового вогню, реактивні, це «Ураган», «Смерч», «Торнадо», які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза, я вважаю дещо перебільшена. Але вона існує», – сказав Романов.

Він також відповів, чи помічають нову техніку ворога на Харківському напрямку і чи стало її більше.

«Її більше горить на українській землі. Як вчорашні п’ять танків», – зазначив Романов.

За його інформацією, водночас декілька днів поспіль спостерігається зменшення кількості авіаударів, зокрема ударів КАБами.

Нагадаємо, Forbes повідомляв, що Північна Корея передала РФ установки РСЗВ, здатні руйнувати Харків. Зазначалось, що M1991 – це потужне нове поповнення пошарпаного російського ракетного корпусу. M1991 перевершує майже всі артилерійські системи в українському арсеналі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону прокоментував інформацію щодо передачі Росії від Північної Кореї установки РСЗВ.".