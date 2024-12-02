В ВСУ ответили, угрожает ли Харькову новое оружие от КНДР (видео)

Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона прокомментировал информацию о передаче России от Северной Кореи установки РСЗО, которые могут стрелять ракетами на расстояние до 60 км.

«Угроза, конечно, есть. Но не только от того, что вроде бы поставлено. Я напомню, что на вооружении российских террористов есть дальнобойные системы залпового огня, реактивные, это «Ураган», «Смерч», «Торнадо», которые также могут доставать из района Белгорода в Харьков. Поэтому эта угроза, я считаю, несколько преувеличена. Но она существует», – сказал Романов.

Он также ответил, замечают ли новую технику врага на Харьковском направлении и стало ли ее больше.

«Ее больше горит на украинской земле. Как вчерашние пять танков», – отметил Романов.

По его информации, одновременно несколько дней подряд наблюдается уменьшение количества авиаударов, в том числе ударов КАБами.

Напомним, Forbes сообщал, что Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков. Отмечалось, что M1991 – это мощное новое пополнение потрепанного российского ракетного корпуса. M1991 превосходит практически все артиллерийские системы в украинском арсенале.