В ВСУ ответили, угрожает ли Харькову новое оружие от КНДР (видео)
Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона прокомментировал информацию о передаче России от Северной Кореи установки РСЗО, которые могут стрелять ракетами на расстояние до 60 км.
«Угроза, конечно, есть. Но не только от того, что вроде бы поставлено. Я напомню, что на вооружении российских террористов есть дальнобойные системы залпового огня, реактивные, это «Ураган», «Смерч», «Торнадо», которые также могут доставать из района Белгорода в Харьков. Поэтому эта угроза, я считаю, несколько преувеличена. Но она существует», – сказал Романов.
Он также ответил, замечают ли новую технику врага на Харьковском направлении и стало ли ее больше.
«Ее больше горит на украинской земле. Как вчерашние пять танков», – отметил Романов.
По его информации, одновременно несколько дней подряд наблюдается уменьшение количества авиаударов, в том числе ударов КАБами.
Напомним, Forbes сообщал, что Северная Корея передала РФ установки РСЗО, способные разрушать Харьков. Отмечалось, что M1991 – это мощное новое пополнение потрепанного российского ракетного корпуса. M1991 превосходит практически все артиллерийские системы в украинском арсенале.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, кндр, ОТГВ "Харьков", рсзо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона прокомментировал информацию о передаче России от Северной Кореи установки РСЗО.".