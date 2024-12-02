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Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов

Происшествия 07:55   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов скриншот

О ситуации с обстрелами в регионе проинформировал утром 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», – написал начальник ХОВА.

Он также добавил, что в течение суток враг атаковал наши позиции 10 раз на Харьковском направлении, а также девять – на Купянском.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с обстрелами проинформировал утром 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".