Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов
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О ситуации с обстрелами в регионе проинформировал утром 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», – написал начальник ХОВА.
Он также добавил, что в течение суток враг атаковал наши позиции 10 раз на Харьковском направлении, а также девять – на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с обстрелами проинформировал утром 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".