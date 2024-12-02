Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов

О ситуации с обстрелами в регионе проинформировал утром 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», – написал начальник ХОВА.

Он также добавил, что в течение суток враг атаковал наши позиции 10 раз на Харьковском направлении, а также девять – на Купянском.