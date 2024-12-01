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Доба у Харкові та області минула без ударів – Синєгубов

Події 08:59   01.12.2024
Оксана Якушко
Доба у Харкові та області минула без ударів – Синєгубов

За добу ударів по Харкову та області не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За добу з Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 14 людей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ударів по Харкову та області не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".