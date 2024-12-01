Доба у Харкові та області минула без ударів – Синєгубов
За добу ударів по Харкову та області не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За добу з Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 14 людей.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 08:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ударів по Харкову та області не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".