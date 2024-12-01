Live
  • Вс 01.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Сутки в Харькове и области прошли без ударов – Синегубов

Происшествия 08:59   01.12.2024
Оксана Якушко
Сутки в Харькове и области прошли без ударов – Синегубов

За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За сутки из Боровского и Купянского направлений эвакуировали 14 человек.

Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте, сутки без ударов
01.12.2024, 09:09
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Группы людей с оружием будут ходить по громаде на Харьковщине и стрелять
Группы людей с оружием будут ходить по громаде на Харьковщине и стрелять
29.11.2024, 21:57
Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы
Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы
30.11.2024, 20:30
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
30.11.2024, 18:33
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
01.12.2024, 09:42

Новости по теме:

10:12
«Получили 3,4 млн грн, были очень удивлены»: ветеран купил квартиру в Харькове
09:07
Принудительная эвакуация детей с семьями из Боровой на Харьковщине завершена
08:47
Синегубов: российские КАБы и дроны летели на Харьковщину в пятницу, их сбивали
22:12
Пожилой мужчина погиб на Купянщине: ВС РФ ударили ФАБ-500
14:50
Теперь 1 млн грн: на Харьковщине вдвое увеличилась сумма «Ветеранского гранта»

Вы читали новость: «Сутки в Харькове и области прошли без ударов – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".