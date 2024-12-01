Сутки в Харькове и области прошли без ударов – Синегубов
За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За сутки из Боровского и Купянского направлений эвакуировали 14 человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".