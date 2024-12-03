«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео)

За добу на Харківщину «прилетіли» дев’ять КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами був Золочівський напрямок, північ області.

«Лінія фронту на півночі наразі незмінна. Суттєвих змін у військовій обстановці ми там не маємо. По Куп’янському напрямку найважче – всього було 349 обстрілів позицій наших військовослужбовців. Там йдуть постійні бойові зіткнення. І частина з них триває і зараз», – сказав голова ХОВА.

Він також розповів, що на лівому березі Куп’янська залишаються 136 людей, на правому – близько 1500 жителів, дітей немає.

Синєгубов також повідомив, що в регіоні з’явиться близько 30 захисних споруд, де діти зможуть продовжити офлайн або змішану форму навчання.

«Ми обираємо населені пункти, які знаходяться максимально від лінії фронту і кордону з РФ», – зазначив Синєгубов.