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«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео)

Суспільство 14:41   03.12.2024
Вікторія Яковенко
«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео) скриншот

За добу на Харківщину «прилетіли» дев’ять КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами був Золочівський напрямок, північ області.

«Лінія фронту на півночі наразі незмінна. Суттєвих змін у військовій обстановці ми там не маємо. По Куп’янському напрямку найважче – всього було 349 обстрілів позицій наших військовослужбовців. Там йдуть постійні бойові зіткнення. І частина з них триває і зараз», – сказав голова ХОВА.

Він також розповів, що на лівому березі Куп’янська залишаються 136 людей, на правому – близько 1500 жителів, дітей немає.

Синєгубов також повідомив, що в регіоні з’явиться близько 30 захисних споруд, де діти зможуть продовжити офлайн або змішану форму навчання.

«Ми обираємо населені пункти, які знаходяться максимально від лінії фронту і кордону з РФ», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщину «прилетіли» дев’ять КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами був Золочівський напрямок, північ області.".