«Там йдуть постійні бої» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині (відео)
За добу на Харківщину «прилетіли» дев’ять КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами був Золочівський напрямок, північ області.
«Лінія фронту на півночі наразі незмінна. Суттєвих змін у військовій обстановці ми там не маємо. По Куп’янському напрямку найважче – всього було 349 обстрілів позицій наших військовослужбовців. Там йдуть постійні бойові зіткнення. І частина з них триває і зараз», – сказав голова ХОВА.
Він також розповів, що на лівому березі Куп’янська залишаються 136 людей, на правому – близько 1500 жителів, дітей немає.
Синєгубов також повідомив, що в регіоні з’явиться близько 30 захисних споруд, де діти зможуть продовжити офлайн або змішану форму навчання.
«Ми обираємо населені пункти, які знаходяться максимально від лінії фронту і кордону з РФ», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, куп'янск, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщину «прилетіли» дев’ять КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами був Золочівський напрямок, північ області.".