«Там идут постоянные бои» — Синегубов о ситуации на Купянщине (видео)
За сутки на Харьковщину «прилетели» девять КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами было Золочевское направление, север области.
«Линия фронта на севере — неизменна. Существенных изменений в военной обстановке у нас там нет. По Купянскому направлению тяжелее всего – всего было 349 обстрелов позиций наших военнослужащих. Там идут постоянные боевые столкновения. И часть из них продолжается и сейчас», — сказал глава ХОВА.
Он также рассказал, что на левом берегу Купянска остаются 136 человек, на правом – около 1500 жителей, детей нет.
Синегубов также сообщил, что в регионе появится около 30 защитных сооружений, где дети смогут учиться офлайн или на смешанной форме обучения.
«Мы выбираем населенные пункты, которые находятся максимально от линии фронта и границы с РФ», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, купянск, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщину «прилетели» девять КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами было Золочевское направление, север области.".