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«Там идут постоянные бои» — Синегубов о ситуации на Купянщине (видео)

Общество 14:41   03.12.2024
Виктория Яковенко
«Там идут постоянные бои» — Синегубов о ситуации на Купянщине (видео) скриншот

За сутки на Харьковщину «прилетели» девять КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами было Золочевское направление, север области.

«Линия фронта на севере — неизменна. Существенных изменений в военной обстановке у нас там нет. По Купянскому направлению тяжелее всего – всего было 349 обстрелов позиций наших военнослужащих. Там идут постоянные боевые столкновения. И часть из них продолжается и сейчас», — сказал глава ХОВА.

Он также рассказал, что на левом берегу Купянска остаются 136 человек, на правом – около 1500 жителей, детей нет.

Синегубов также сообщил, что в регионе появится около 30 защитных сооружений, где дети смогут учиться офлайн или на смешанной форме обучения.

«Мы выбираем населенные пункты, которые находятся максимально от линии фронта и границы с РФ», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщину «прилетели» девять КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами было Золочевское направление, север области.".