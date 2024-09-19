Россияне заминировали дамбы на Белгородщине — ОТГВ «Харьков» о причинах
Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев сообщил, что россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.
«Это можно расценить как «закладку» на будущее – если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях», – отметил Саранцев.
Он добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Саранцев уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: бєлгород, Белгород, дамбы, защита, минируют, ОТГВ "Харьков", саранцев;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев сообщил, что россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.".