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Росіяни замінували дамби на Бєлгородщині: в ОТУВ «Харків» припустили навіщо

Світ 16:53   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни замінували дамби на Бєлгородщині: в ОТУВ «Харків» припустили навіщо Фото: ОТУВ “Харків”

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев повідомив, що росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації  навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

«Це можна розцінити як «закладку» на майбутнє – якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках», – зазначив Саранцев.

Він додав, що подібні дії можуть бути використані також для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем. Саранцев уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев повідомив, що росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації  навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.".