ОТУВ “Харків”: ЗСУ зірвали плани ворога у Вовчанську, ситуація на Харківщині

Про плани ворога та ситуацію на фронті в Харківській області повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні 19 вересня.

Противник готується до штурмів у районі Глибокого та Лук’янців. Крім того, за даними ЗСУ, ворог поповнює резерви біля Липців. Тим часом у Вовчанську українським військовим удалося зірвати плани ворога.

“У Вовчанську противник намагався застосовувати такелажні команди 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії з метою проведення заходів логістичного забезпечення. В результаті вогневого ураження, завданого Силами оборони України, наміри противника зірвано, окупанти проводять заходи евакуації санітарних та безповоротних втрат“, – розповіли в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 42 вбиті, 64 поранені. Українські військові знищили 80 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них: БПМ, артсистема, три одиниці спецтехніки, 70 БПЛА. Крім того, РФ втратила 29 укриттів та два склади для зберігання боєприпасів.