ОТУВ “Харків”: ЗСУ зірвали плани ворога у Вовчанську, ситуація на Харківщині
Про плани ворога та ситуацію на фронті в Харківській області повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні 19 вересня.
Противник готується до штурмів у районі Глибокого та Лук’янців. Крім того, за даними ЗСУ, ворог поповнює резерви біля Липців. Тим часом у Вовчанську українським військовим удалося зірвати плани ворога.
“У Вовчанську противник намагався застосовувати такелажні команди 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії з метою проведення заходів логістичного забезпечення. В результаті вогневого ураження, завданого Силами оборони України, наміри противника зірвано, окупанти проводять заходи евакуації санітарних та безповоротних втрат“, – розповіли в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога за добу: 42 вбиті, 64 поранені. Українські військові знищили 80 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них: БПМ, артсистема, три одиниці спецтехніки, 70 БПЛА. Крім того, РФ втратила 29 укриттів та два склади для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани ворога та ситуацію на фронті в Харківській області повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні 19 вересня. ".