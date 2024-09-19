ОТГВ «Харьков»: ВСУ сорвали планы врага в Волчанске, ситуация на Харьковщине

О планах врага и ситуации на фронте в Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке 19 сентября.

Противник готовится к штурмам в районе Глубокого и Лукьянцов. Кроме того, по данным ВСУ, враг пополняет резервы возле Липцев. Тем временем в Волчанске украинским военным удалось сорвать планы врага.

«В Волчанске противник пытался применять такелажные команды 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии с целью проведения мер логистического обеспечения. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, намерения противника сорваны, оккупанты проводят мероприятия по эвакуации санитарных и безвозвратных потерь», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 42 убитых, 64 раненых. Украинские военные уничтожили 80 единиц вооружения и военной техники. Среди них: БПМ, артсистема, три единицы спецтехники, 70 БПЛА. Кроме того, РФ лишилась 29 укрытий и два склада для хранения боеприпасов.