ОТГВ «Харьков»: ВСУ сорвали планы врага в Волчанске, ситуация на Харьковщине
О планах врага и ситуации на фронте в Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке 19 сентября.
Противник готовится к штурмам в районе Глубокого и Лукьянцов. Кроме того, по данным ВСУ, враг пополняет резервы возле Липцев. Тем временем в Волчанске украинским военным удалось сорвать планы врага.
«В Волчанске противник пытался применять такелажные команды 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии с целью проведения мер логистического обеспечения. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, намерения противника сорваны, оккупанты проводят мероприятия по эвакуации санитарных и безвозвратных потерь», – рассказали в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за сутки: 42 убитых, 64 раненых. Украинские военные уничтожили 80 единиц вооружения и военной техники. Среди них: БПМ, артсистема, три единицы спецтехники, 70 БПЛА. Кроме того, РФ лишилась 29 укрытий и два склада для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах врага и ситуации на фронте в Харьковской области сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке 19 сентября. ".