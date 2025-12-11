Вывод войск РФ из Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский

План завершения войны, который Украина разрабатывает с партнерами, предусматривает выход российских войск из небольших территорий, которые они успели оккупировать в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«В документе предлагался выход русских из некоторых частей наших областей, где они сейчас находятся. Это то, что рассматривается. То есть они уходят из соответствующих частей Харьковской, Сумской областей, Днепропетровщины, где они есть», — рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает Украинская правда.

Что касается захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей, то, по словам президента, РФ отказывается покидать свои позиции в этих регионах.

«Херсон, Запорожье – их позиция, что нет, не уходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что вопрос по Донецкой области остается неурегулированным. Россия хочет получить под свой контроль весь Донбасс, а позиция Украины заключается в том, чтобы ее войска оставались там, где они находятся сейчас. По словам Зеленского, «компромиссное видение» США по контролю над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят.

«Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной» – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – рассказал президент и добавил, что Украина может не принять такое предложение.

«Нужно продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 км, эти – тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие – на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть какой-то мониторинг», – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что единственный вариант прекращения огня в российско-украинской войне – это подписание рамочного соглашения.

Напомним, что первоначальный «мирный план» (фактически составленный россиянами) имел 28 пунктов и предлагал создать якобы «нейтральную демилитаризованную буферную зону» после вывода украинских войск из Донецкой области. После обсуждений украинской и американской делегаций в рамочный документ внесли ряд изменений, чтобы он имел приемлемые для Киева предложения. План сократили до 20 пунктов.