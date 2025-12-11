Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський

План завершення війни, який Україна розробляє з партнерами, передбачає вихід російських військ із невеликих територій, які вони встигли окупувати у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

«У документі пропонувався вихід “рускіх” з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є», – розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє Українська правда.

Що стосується захоплених територій Херсонської та Запорізької областей, то, за словами президента, РФ відмовляється залишати свої позиції в цих регіонах.

“Херсон, Запоріжжя – їхня позиція, що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт”, – додав Зеленський.

Президент зауважив, що питання щодо Донеччини лишається неврегульованим. Росія хоче отримати під свій контроль весь Донбас, а позиція України полягає у тому, аби її війська залишалися там, де вони нині перебувають. За словами Зеленського, “компромісне бачення” США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.

“Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже “вільною економічною зоною” або “демілітаризованою зоною” – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки”, – розповів президент і додав, що Україна може не прийняти таку пропозицію.

“Треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг”, – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що єдиний варіант припинення вогню в російсько-українській війні – це підписання рамкової угоди.

Нагадаємо, що початковий “мирний план” (фактично складений росіянами) мав 28 пунктів та пропонував створити нібито “нейтральну демілітаризовану буферну зону” після виведення українських військ із Донецької області. Після обговорень української та американської делегацій до рамкового документа внесли низку змін, щоб він мав прийнятні для Києва пропозиції. План скоротили до 20 пунктів.