Терехов розповів іспанцям, яким бачить завершення війни в Україні
Україна прагне завершення війни справедливим і стійким миром, який буде прийнятий українським суспільством і не допустить нової агресії, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному виданню «Аra» (Іспанія).
Він наголосив, що Україна не погодиться на жодні тимчасові рішення, які лише відтермінують нову агресію.
«Я щиро хочу, щоб війна скінчилася. Але не будь-яким способом, а справедливим. Не тимчасовою паузою, не компромісом, який залишить біль і озлоблення, а миром, який наш народ – цивільні та військові – зможе прийняти», – підкреслив Терехов.
За його словами, Україна після перемоги стане ще сильнішою – з модернізованою армією, ефективною економікою та новою політичною культурою.
«Майбутнє України має бути успішним і світлим. І наше майбутнє – це Європа. Не абстрактний напрям, а простір цінностей, до яких ми завжди належали по суті, і це лише підтвердила російська агресія», – зазначив Терехов.
Мер також закликав міжнародних партнерів не знижувати рівень підтримки України. Він наголосив, що українці продовжують щодня протистояти ворожій агресії, і для них надзвичайно важливо знати, що світ не втомився та стоїть поруч.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 17:58;