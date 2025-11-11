Live

Політика 17:58   11.11.2025
Олена Нагорна
Терехов розповів іспанцям, яким бачить завершення війни в Україні

Україна прагне завершення війни справедливим і стійким миром, який буде прийнятий українським суспільством і не допустить нової агресії, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному виданню «Аra» (Іспанія).

Він наголосив, що Україна не погодиться на жодні тимчасові рішення, які лише відтермінують нову агресію.

«Я щиро хочу, щоб війна скінчилася. Але не будь-яким способом, а справедливим. Не тимчасовою паузою, не компромісом, який залишить біль і озлоблення, а миром, який наш народ – цивільні та військові – зможе прийняти», – підкреслив Терехов.

За його словами, Україна після перемоги стане ще сильнішою – з модернізованою армією, ефективною економікою та новою політичною культурою.

«Майбутнє України має бути успішним і світлим. І наше майбутнє – це Європа. Не абстрактний напрям, а простір цінностей, до яких ми завжди належали по суті, і це лише підтвердила російська агресія», – зазначив Терехов. 

Мер також закликав міжнародних партнерів не знижувати рівень підтримки України. Він наголосив, що українці продовжують щодня протистояти ворожій агресії, і для них надзвичайно важливо знати, що світ не втомився та стоїть поруч.

