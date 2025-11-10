Пілотний офіс Реєстру збитків і бюджет-2026: Терехов виступив на Конгресі влад

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України провели на Харківщині.

Учасники заходу обговорили питання, пов’язані із забезпеченням роботи Реєстру збитків, завданих агресією РФ, пріоритети місцевих бюджетів на 2026 рік, перебіг опалювального сезону та виконання державної стратегії щодо забезпечення права кожної дитини на зростання у сімейному середовищі, передає пресслужба Харківської міськради.

Під час виступу Ігор Терехов наголосив, що Харків має стати одним із перших міст, де буде запущено пілотний офіс Реєстру збитків, створеного на платформі Ради Європи.

«Для нас дуже важливо знайти шляхи взаємопідтримки між громадами. Минулого тижня я був у Страсбурзі, де мав зустріч з керівником Конгресу місцевих і регіональних влад Європи Матьє Морі. Ми домовилися, що Харків може стати одним із пілотних міст для запуску Реєстру збитків. Це важливий крок не лише для фіксації втрат, а й для відновлення житла та інфраструктури. Наше місто має найбільші руйнації серед українських мегаполісів – загалом понад 12 тисяч пошкоджених будівель, і близько 160 тисяч людей залишилися без даху над головою», – зазначив міський голова.

Окрему увагу Терехов приділив формуванню бюджету на 2026 рік, який, за його словами, має залишатися бюджетом опору російській агресії та відбудови Харкова після атак.

«Ми перебуваємо у стані війни, і бюджет 2026 року має відповідати цьому виклику. Наш пріоритет – підтримка армії, допомога ветеранам, соціальний захист, відновлення житла та безпечні школи для дітей. Водночас ми повинні зберегти фінансову стійкість громад. Для цього критично важливо залишити 64% податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах – це основа роботи комунальних служб, транспорту, шкіл і лікарень. Ми продовжуємо забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, створюємо безпечні умови навчання, підтримуємо наших освітян і медиків. Усе це – про людей, які щодня тримають життя міста на своїх плечах», – сказав мер.