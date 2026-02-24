Скільки дітей наразі навчають офлайн у Харкові, повідомив Терехов

Наразі у Харкові функціонує 21 безпечний підземний простір, де навчаються понад 20 тисяч школярів, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Я б дуже не хотів будувати школи під землею, але ми вимушені, бо чудово розуміємо, що іншого поки вибору в нас немає. Але наші діти мають можливість і повинні навчатися, і це дуже важливо для всіх. Бо це не тільки про дітей, а це і про їхніх батьків, бо коли батьки знають, що діти мають можливість навчатися, вони не полишають місто», – сказав міський голова.

Він зазначив, що наразі у Харкові відкрили вісім підземних шкіл, кожна з них розрахована на близько 1200 учнів у дві зміни.

«Крім цього, ми переобладнали сім станцій метрополітену. Крім цього, ми зробили спеціальну локацію ПРУ в школах, там, де це можливо було. Ми маємо сьогодні 21 локацію, в яких навчаються наші діти. Зараз навчаються більше, ніж 20 тисяч дітей. Ми ще будуємо підземну школу, бо чудово розуміємо свою відповідальність перед дітьми, щоб вони ходили до школи і вчились», – підсумував Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 21-шу безпечну локацію для навчання дітей – на станції метро «23 Серпня», відкрили у Харкові 26 січня.

Тоді директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко інформувала, що в офлайн режимі навчається майже 40% дітей.