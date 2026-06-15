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Раскаялся и заплатил: суд ждет «черного лесоруба» на Харьковщине – следствие

Общество 14:19   15.06.2026
Виктория Яковенко
Раскаялся и заплатил: суд ждет «черного лесоруба» на Харьковщине – следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело жителя села Пересечное. Следствие установило, что он в течение апреля — ноября 2024 систематически осуществлял незаконную вырубку лесов Богодуховского и Харьковского районов.

«Фактически мужчина организовал теневую заготовку древесины: не имея никаких разрешительных документов, он регулярно выезжал в лес и самостоятельно отбирал «экземпляры» для спила», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Фигурант, говорят правоохранители, уничтожал деревья, которые находились вне разрешенных участков и они не были официально отведены для заготовки.

«В общем он незаконно спилил более двух десятков деревьев. Согласно заключению судебной экономической экспертизы государству нанесен ущерб на сумму более 100 тыс. гривен», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Фигурант искренне раскаялся и добровольно возместил нанесенный ущерб в полном объеме, отметили правоохранители.

черного лесоруба будут судить на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
черного лесоруба будут судить на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело жителя села Пересечное. Следствие установило, что он в течение апреля — ноября 2024 систематически осуществлял незаконную вырубку лесов".