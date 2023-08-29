Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба

Суспільство 16:59   29.08.2023
Вікторія Яковенко
Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба Фото: Харківська обласна прокуратура

У серпні мешканець села Федорівка за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янський лісгосп».

Чоловіка викрили на місці вчинення злочину. Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Чоловікові інкримінують незаконне вирубування дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).

02

03
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині судитимуть чорного лісоруба

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
60 класів на тисячу дітей сформували для навчання у метро Харкова – Терехов
60 класів на тисячу дітей сформували для навчання у метро Харкова – Терехов
29.08.2023, 17:54
Російську техніку на $6.2 млн знищили бійці 92-ої ОШБР на Харківщині
Російську техніку на $6.2 млн знищили бійці 92-ої ОШБР на Харківщині
29.08.2023, 17:46
Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба
Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба
29.08.2023, 16:59
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку
29.08.2023, 16:07
У Харкові усунули понад 100 аварій на водоводах
У Харкові усунули понад 100 аварій на водоводах
29.08.2023, 16:26
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
29.08.2023, 15:52

Новини за темою:

16:59
Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба
15:52
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
15:21
Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта
12:53
«Куп’янськ – у 8-10 км від лінії зіткнення» – ХОВА про «гарячий» напрямок
11:37
Злісного “закладника” психотропів знову спіймали в Харкові (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У серпні мешканець села Федорівка за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янський лісгосп».".