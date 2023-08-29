Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині піймали чорного лісоруба

У серпні мешканець села Федорівка за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янський лісгосп».

Чоловіка викрили на місці вчинення злочину. Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Чоловікові інкримінують незаконне вирубування дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).