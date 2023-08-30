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Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині

Події 18:56   30.08.2023
Оксана Якушко
Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині

Викрили чорного лісоруба, який завдав шкоди, незаконно нарубав дерев на півмільйона гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

20-річний підозрюваний, діючи спільно з іншими чоловіками і не маючи спеціального дозволу, вирубав дерева на території Сахновщинської об’єднаної територіальної громади неподалік села Червоний степ. Серед зрубаних дерев — ясені, дуби, клени та берест.

Відповідно до висновку експертизи, сума збитків складає понад пів мільйона гривень.

 

Сахновщинський відділ Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомив про підозру 20-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 18:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Викрили чорного лісоруба, який завдав шкоди, незаконно нарубав дерев на півмільйона гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.".