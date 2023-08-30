Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині
Викрили чорного лісоруба, який завдав шкоди, незаконно нарубав дерев на півмільйона гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.
20-річний підозрюваний, діючи спільно з іншими чоловіками і не маючи спеціального дозволу, вирубав дерева на території Сахновщинської об’єднаної територіальної громади неподалік села Червоний степ. Серед зрубаних дерев — ясені, дуби, клени та берест.
Відповідно до висновку експертизи, сума збитків складає понад пів мільйона гривень.
Сахновщинський відділ Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомив про підозру 20-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 18:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Викрили чорного лісоруба, який завдав шкоди, незаконно нарубав дерев на півмільйона гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.".