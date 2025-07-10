Мальчик сам позвонил копам и сообщил, что дед его избивает – ребенка забрали
Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 июля на горячую линию «102» позвонил 13-летний мальчик.
Он сообщил, что его избивает 74-летний дедушка. На место выехали работники сектора противодействия домашнему насилию и ювеналы.
«В связи с выявленным фактом, на место происшествия были вызваны представители службы по делам детей и представитель отдела социальной работы по Киевскому району. Ребенка изъяли из семьи. Временно парень будет находиться в медицинском учреждении. В отношении обидчика полицейские вынесли срочное запрещающее предписание», – отметили в полиции.
Где сейчас родители мальчика пока что неизвестно. Полицейские пытаются установить их местонахождение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, избил, копы, полиция;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 июля на горячую линию «102» позвонил 13-летний мальчик.".